Согласно источнику, во всех моделях линейки Core Ultra 200 производительность NPU составляет всего 13 TOPS. Суммарная мощность CPU, GPU и NPU достигает 37 TOPS в вычислениях Int8.

Известный инсайдер @jaykihn раскрыл эксклюзивные подробности о грядущих настольных процессорах Intel Arrow Lake-S, удивив многих пользователей новостью о слабом нейронном процессоре (NPU).

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Согласно источнику, во всех моделях линейки Core Ultra 200 производительность NPU составляет всего 13 TOPS. Суммарная мощность CPU, GPU и NPU достигает 37 TOPS в вычислениях Int8.

По сравнению с мобильными чипами, такими как Snapdragon X Elite или будущими Intel Lunar Lake-MX и AMD Strix Point, мощность NPU в Core Ultra 200 оказывается в три раза меньше. Однако эта цифра намного выше, чем в процессорах Ryzen 9000 для настольных ПК AMD, которые вообще не имеют NPU.

Инсайдер отмечает, что Core Ultra 200 использует устаревшую архитектуру NPU, в то время как в Lunar Lake Intel использует самый современный движок на архитектуре NPU4. Это указывает на то, что массовая интеграция ИИ в настольном сегменте пока не является приоритетом, поскольку производители в первую очередь сосредоточены на мобильных решениях.