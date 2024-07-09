«Strix Halo» — это мощный процессор, сопоставимый с Apple M3 Pro и M3 Max, благодаря своей уникальной конструкции чиплетов.

Процессор «Strix Halo» обещает перевернуть рынок ноутбуков, устранив необходимость в дискретных графических процессорах.

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«Strix Halo» — это мощный процессор, сопоставимый с Apple M3 Pro и M3 Max, благодаря своей уникальной конструкции чиплетов. Он состоит из 4-нм ПЗС-матриц Zen 5, которые подключены к большому кристаллу ввода-вывода. Этот кристалл содержит невероятно мощный встроенный графический процессор (iGPU) на базе архитектуры RDNA 3.5 и нейронный процессор (NPU) XDNA 2.

Главной особенностью «Strix Halo» является его iGPU, который насчитывает 40 вычислительных блоков, 2560 потоковых процессоров и 80 ускорителей искусственного интеллекта. Это делает его достаточно мощным для запуска требовательных игр и приложений без необходимости в отдельной видеокарте.

Кроме того, «Strix Halo» может быть оснащен отдельной памятью GDDR6, что обеспечит iGPU еще большую пропускную способность и производительность. Теоретически, 128-битный интерфейс GDDR6 может обеспечить пропускную способность памяти 320 ГБ/с — достаточно для работы современных игр.

В настоящее время известно, что «Strix Halo» будет поставляться в корпусе BGA размером 37,5 x 45 мм, что значительно больше, чем у обычных мобильных процессоров. Это позволяет разместить мощную конфигурацию с большим iGPU и NPU в компактных ноутбуках.