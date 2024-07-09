Nord 4 получит практически безрамочный 6,74-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

Популярный инсайдер OnLeaks раскрыл дизайн готовящегося к выходу смартфона OnePlus Nord 4.

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Главной особенностью Nord 4 стали сенсоры основной камеры, расположенные горизонтально. В отличие от предыдущих моделей серии, где камеры находились в вертикальном ряду, Nord 4 выделится смелым и новаторским дизайном. Блок камеры, обрамленный тонкими линиями, дополняется контрастными цветовыми сочетаниями, делающими смартфон по-настоящему стильным.





Помимо необычной камеры, Nord 4 получит практически безрамочный 6,74-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Вверху дисплея по центру установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

За производительность смартфона будет отвечать мощный чипсет Snapdragon 7+ Gen 3. Также сообщается о 5500 мАч аккумуляторе с поддержкой невероятно быстрой зарядки на 100 Вт, блок которой идет в комплекте.

Ожидается, что OnePlus Nord 4 будет представлен официально 16 июля. Смартфон станет отличным выбором для тех, кто ищет устройство с уникальным дизайном, высокой производительностью и быстрой зарядкой.