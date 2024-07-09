Одной из ключевых особенностей GT6 является его потрясающий 8T LTPO OLED-экран производства BOE.

Realme представила свой новый флагманский смартфон realme GT6, который может похвастаться впечатляющим набором функций по доступной цене.

реклама

Одной из ключевых особенностей GT6 является его потрясающий 8T LTPO OLED-экран производства BOE. Экран имеет пиковую яркость до 6000 нит, что делает его одним из самых ярких на рынке. В обычном режиме яркость составляет от 1000 до 1600 нит, обеспечивая отличную видимость даже при ярком солнечном свете.

Экран GT6 также поддерживает динамическую частоту обновления от 1 до 120 Гц, что обеспечивает плавную работу как при просмотре контента, так и при игре. Для защиты глаз пользователей применяется ИИ-технология, а ШИМ составляет 2160 Гц.

GT6 оснащен новейшим флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. Эта комбинация обеспечивает исключительную производительность и стабильную работу. Эффективная система охлаждения помогает поддерживать производительность на высоком уровне в течение длительного времени.

Флагман realme также оснащен системой двойных динамиков, мощным вибрационным мотором, поддержкой двухчастотного GPS, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. ИК-порт позволяет использовать GT6 в качестве пульта дистанционного управления.

Основная камера GT6 оснащена сенсором Sony IMX890 с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения. Имеется также сверхширокоугольная камера на 8 Мп и фронтальная камера на 16 Мп.

GT6 оснащен аккумулятором емкостью 5800 мА*ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Компания realme обещает, что GT6 можно зарядить до 50% всего за 12 минут.