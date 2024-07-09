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Представлен новый флагман Realme GT6 — пиковая яркость до 6000 нит и чип Snapdragon 8 Gen 3
Одной из ключевых особенностей GT6 является его потрясающий 8T LTPO OLED-экран производства BOE.

Realme представила свой новый флагманский смартфон realme GT6, который может похвастаться впечатляющим набором функций по доступной цене.

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Одной из ключевых особенностей GT6 является его потрясающий 8T LTPO OLED-экран производства BOE. Экран имеет пиковую яркость до 6000 нит, что делает его одним из самых ярких на рынке. В обычном режиме яркость составляет от 1000 до 1600 нит, обеспечивая отличную видимость даже при ярком солнечном свете.

Экран GT6 также поддерживает динамическую частоту обновления от 1 до 120 Гц, что обеспечивает плавную работу как при просмотре контента, так и при игре. Для защиты глаз пользователей применяется ИИ-технология, а ШИМ составляет 2160 Гц.

GT6 оснащен новейшим флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. Эта комбинация обеспечивает исключительную производительность и стабильную работу. Эффективная система охлаждения помогает поддерживать производительность на высоком уровне в течение длительного времени.

Флагман realme также оснащен системой двойных динамиков, мощным вибрационным мотором, поддержкой двухчастотного GPS, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. ИК-порт позволяет использовать GT6 в качестве пульта дистанционного управления.

Основная камера GT6 оснащена сенсором Sony IMX890 с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения. Имеется также сверхширокоугольная камера на 8 Мп и фронтальная камера на 16 Мп.

GT6 оснащен аккумулятором емкостью 5800 мА*ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Компания realme обещает, что GT6 можно зарядить до 50% всего за 12 минут.

#realme gt6 #realme gt6 pro
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Стали известны характеристики дисплея, камеры, аккумулятора и зарядки смартфона Realme GT 7 Pro
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