Как крупнейший в мире поставщик инструментов для производства микросхем, ASML имеет тесные связи как с США, так и с Китаем.

Бывший генеральный директор ASML Питер Венник выразил опасения, что торговая война между США и Китаем из-за полупроводников может продлиться в течение следующих нескольких десятилетий.

реклама

Питер Венник, называемый "Мистер Чип", считает, что конфликт мотивирован исключительно идеологическими причинами, а не какими-либо фактическими проблемами.

Как крупнейший в мире поставщик инструментов для производства микросхем, ASML имеет тесные связи как с США, так и с Китаем. Питер Венник, проработавший генеральным директором 10 лет, лично участвовал в переговорах с обеими странами по поводу экспортных ограничений.

По мнению Венника, США опасаются растущей технологической мощи Китая. А Китай воспринимает экспортные ограничения как угрозу своему экономическому развитию. Он считает, что обе стороны должны смягчить свою позицию и избегать дальнейшей эскалации.

Война чипов оказывает значительное влияние на глобальную полупроводниковую промышленность. Китайские компании испытывают трудности с получением доступа к новейшим технологиям, что замедляет их разработку и производство чипов.

Однако Питер Венник подчеркивает, что Китай может найти альтернативные источники для некоторых технологий, а также инвестировать в исследования и разработки, чтобы сократить разрыв. Он также призвал США и Китай к сотрудничеству по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как изменение климата.

Продолжающаяся чиповая война является серьезным вызовом для полупроводниковой промышленности и глобальной экономики.