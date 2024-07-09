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Новостник
NASA успешно завершило симуляцию экспедиции на Марс
Четыре бесстрашных члена экипажа провели более года в полной изоляции в среде, имитирующей марсианские условия.

После долгих месяцев исследований и напряженной подготовки NASA объявляет о завершении симуляции экспедиции на Марс. Эта миссия, известная как Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), стала кульминацией многолетних усилий космического агентства по подготовке к будущим экспедициям на Красную планету.

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Четыре члена экипажа провели более года в полной изоляции в среде, имитирующей марсианские условия. Испытательный полигон Mars Dune Alpha, расположенный в Хьюстоне, штат Техас, занимал площадь 158 квадратных метров.

Миссия CHAPEA стала испытанием человека и техники. Участники экспериментировали с выращиванием овощей в ограниченных марсианских условиях, участвовали в имитации внекорабельной деятельности и справлялись с психологическими и физиологическими проблемами, связанными с долгосрочными космическими полетами.

За год на Mars Dune Alpha члены экипажа столкнулись со всеми взлетами и падениями марсианской жизни. Они праздновали успехи, переживали разочарования и находили радость в товариществе друг друга.

«Это был уникальный опыт, полный утрат и наград, но, в конечном счете, веселья», — поделился участник миссии.

Собранный в ходе миссии CHAPEA огромный набор данных предоставит NASA бесценную информацию о различных аспектах жизни на Марсе. Эти результаты помогут формировать протоколы, оборудование и стратегии для будущих экспедиций на Красную планету.

Успешное завершение симуляции CHAPEA — это еще один шаг к осуществлению мечты человечества о посещении Марса.

#nasa #марс
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