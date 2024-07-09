Сегодня профсоюз, в котором насчитывается 36 570 членов, начал забастовку с митинга на заводе полупроводников компании в Хвасоне.

Сегодня профсоюз, в котором насчитывается 36 570 членов, начал забастовку с митинга на заводе полупроводников компании в Хвасоне под проливным дождем. Хотя количество участников было ниже ожидаемого, профсоюз утверждает, что более 5000 из них работают на жизненно важных полупроводниковых линиях Samsung.

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Основным источником разногласий между компанией и работниками является система бонусов. Рабочие требуют от Samsung отказа от непрозрачной структуры компенсации, в которой руководители получают бонусы, основанные на личной производительности, в то время как работники получают фиксированную премию на основе прибыли компании.

Профсоюз также просит еще один день ежегодного отпуска и повышения заработной платы в целом. Samsung предложила лишь незначительные уступки, которые не удовлетворяют профсоюз.

Трёхдневная забастовка вряд ли серьезно повлияет на производственные мощности Samsung, но профсоюз предупредил, что примет более решительные меры, если требования не будут выполнены. Это коллективное действие происходит в то время, когда Samsung Electronics сталкивается с растущей конкуренцией на рынке искусственного интеллекта.

Конкурирующая южнокорейская компания SK hynix превзошла Samsung в гонке за HBM (память с высокой пропускной способностью), которая является ключевым компонентом для графических процессоров, используемых в приложениях искусственного интеллекта.

Профсоюз возлагает часть вины за отставание Samsung в области HBM на низкий моральный дух и недостаточную поддержку со стороны руководства.