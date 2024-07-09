Tencent искусно оптимизировала свою существующую инфраструктуру, используя все преимущества имеющихся ресурсов.

В гонке за лидерство в области ИИ Tencent делает смелый шаг вперед, оптимизируя свою высокопроизводительную вычислительную сеть Xingmai 2.0. Этот стратегический шаг позволяет компании расширять свои возможности в области искусственного интеллекта, несмотря на ограничения на импорт передовых чипов.

реклама

Усовершенствованная сеть Xingmai 2.0 демонстрирует впечатляющее повышение производительности, поддерживая более 100 000 графических процессоров в одном вычислительном кластере. Это удваивает пропускную способность и повышает эффективность обучения моделям больших языков (LLM) на 20%.

Вместо того, чтобы слепо полагаться на новые процессоры, Tencent искусно оптимизировала свою существующую инфраструктуру, используя все преимущества имеющихся ресурсов. Этот подход является свидетельством стремления Китая к технологической самодостаточности и инновациям.

Повышенная эффективность обучения LLM Tencent является результатом постоянных усилий китайских технологических компаний по продвижению искусственного интеллекта. Baidu сообщает о пятикратном увеличении эффективности своей программы Ernie LLM и 99-процентном снижении затрат на логические выводы.

Китайские технологические гиганты, такие как Tencent, Alibaba и Baidu, участвуют в ценовой войне, агрессивно снижая цены на свои технологии искусственного интеллекта, чтобы стимулировать коммерческое внедрение.