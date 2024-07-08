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GSMArena: Смартфон CMF Phone 1 от Nothing не оправдал ожиданий
Пользователи CMF Phone 1 могут менять задние панели и добавлять аксессуары, такие как держатель для карт, ремешок и подставка.

Смартфон CMF Phone 1 от Nothing не оправдал ожиданий в своем первом обзоре от GSMArena, получив неоднозначную оценку его соотношения цена/качество.

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CMF Phone 1 выделяется своим уникальным дизайном и возможностями кастомизации. Пользователи могут менять задние панели и добавлять аксессуары, такие как держатель для карт, ремешок и подставка.

Устройство также оснащено ярким OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и обеспечивает высокую автономность и хорошую производительность.

Однако обзор GSMArena выявил ряд недостатков, которые снижают привлекательность CMF Phone 1 по сравнению с его ценой. Отсутствие зарядного устройства в комплекте, слабая защита от воды и пыли, плохой динамик, отсутствие NFC и оптической стабилизации изображения являются существенными минусами.

GSMArena приходит к выводу, что CMF Phone 1 — "не лучшее предложение по соотношению цена/качество" и "не блещет какими-то особыми характеристиками". Хотя его дизайн и настраиваемость могут привлекать некоторых пользователей, другие недостатки делают его менее выгодным вариантом.

GSMArena предполагает, что CMF Phone 1 будет иметь ограниченную привлекательность на рынке смартфонов, где конкуренты предлагают более комплексный набор функций по аналогичным ценам.

#nothing #cmf phone 1 #обзор смартфона #gsmarena
Источник: gsmarena.com
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Модульный смартфон CMF Phone 1 будет предлагаться по цене от $199
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