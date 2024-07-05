Одной из главных особенностей XG323-4K-OLED2 являются его порты DisplayPort 2.1, которые поддерживают пропускную способность 80 Гбит/с для передачи больших объемов данных на высокой частоте обновления.

ViewSonic выпустила мощный игровой OLED-монитор XG323-4K-OLED2, который предлагает беспрецедентные возможности подключения и производительность.

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XG323-4K-OLED2 оснащен 31,5-дюймовой OLED-панелью с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Он также имеет уникальный режим, позволяющий переключаться на разрешение 1080p с частотой обновления 480 Гц для плавного игрового процесса.

Дисплей имеет время отклика 0,03 мс и яркость до 1300 нит в режиме HDR, что обеспечивает невероятную плавность и яркость изображения. Он также поддерживает 10-битный цвет и 98,5% цветового охвата DCI-P3, обеспечивая потрясающе реалистичное изображение.

Одной из главных особенностей XG323-4K-OLED2 являются его порты DisplayPort 2.1, которые поддерживают пропускную способность 80 Гбит/с для передачи больших объемов данных на высокой частоте обновления. Это обеспечивает плавный игровой процесс без задержек и разрывов.

Кроме того, монитор оснащен портом USB Type-C с поддержкой USB PD мощностью 140 Вт, позволяющим заряжать совместимые ноутбуки и другие устройства непосредственно от монитора.

ViewSonic XG323-4K-OLED2 представляет собой передовое игровое решение, сочетающее в себе выдающуюся производительность, новейшие технологии и удобные функции. Он идеально подходит для геймеров, которые ищут максимальные возможности для погружения и отзывчивости.