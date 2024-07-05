С внушительной длиной 324 метра Ulyssia затмевает легендарный "Титаник", который имел длину всего 269 метров.

В 2028 году мир станет свидетелем запуска самой большой яхты в истории — Ulyssia, создание норвежского дизайнера Эспена Ойно.

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С внушительной длиной 324 метра Ulyssia затмевает легендарный "Титаник", который имел длину всего 269 метров. На борту этого плавучего дворца будут располагаться роскошные пентхаусы впечатляющих размеров, от 112 до 930 квадратных метров.

Несмотря на классификацию как яхты, Ulyssia по сути является полноценным пассажирским лайнером, превосходящим по длине даже самый большой круизный лайнер, когда-либо построенный. На его палубах разместятся многочисленные рестораны, библиотеки, крытый бассейн, вертолетная площадка и даже яхт-клуб.

Это экстравагантное судно предназначено для самых взыскательных путешественников, которые ценят роскошь и эксклюзивные впечатления от путешествий по морю. Ulyssia обещает стать воплощением морской роскоши и свидетельством выдающихся достижений в современном судостроении.