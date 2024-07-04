В зале №103 специалисты РКК "Энергия" проводят пневмовакуумные испытания, используя гелиево-воздушную среду, чтобы проверить герметичность отсеков и пневмогидромагистралей корабля.

Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-28" проходит масштабные испытания на герметичность в вакуумной камере, готовясь к своему первому запуску в августе.

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В зале №103 специалисты РКК "Энергия" проводят пневмовакуумные испытания, используя гелиево-воздушную среду, чтобы проверить герметичность отсеков и пневмогидромагистралей корабля. За этим этапом последует тщательная проверка всех систем и оборудования.

"Прогресс МС-28" предназначен для доставки на МКС продовольствия, топлива, оборудования и научных материалов. Его запуск планируется на конец августа на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур.

Эти испытания имеют решающее значение, поскольку они гарантируют, что "Прогресс МС-28" способен безопасно и успешно выполнять свою миссию по поддержке Международной космической станции. Успешное проведение испытаний обеспечит своевременную доставку жизненно важных грузов и материалов на орбиту, что крайне важно для непрерывных научных исследований и поддержания здоровья астронавтов на борту МКС.