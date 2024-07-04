Breaking Limit — это первый бенчмарк, специально разработанный для оценки производительности RT.

Basemark выпустила новый бенчмарк Breaking Limit, который позволяет протестировать производительность трассировки лучей (RT) на различных графических процессорах.

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Breaking Limit — это первый бенчмарк, специально разработанный для оценки производительности RT. Он использует трассировку лучей для создания реалистичных и детализированных сцен, что позволяет пользователям сравнить производительность разных графических процессоров в играх с поддержкой RT.

Бенчмарк был протестирован на различных графических процессорах от NVIDIA, AMD и Intel, как с использованием апскейлеров (FSR, DLSS), так и без них. Как и ожидалось, GeForce RTX 4090 от NVIDIA заняла первое место, за ней следует GeForce RTX 4080 SUPER.

По сравнению с NVIDIA, графические процессоры AMD и Intel демонстрируют заметно более низкую производительность трассировки лучей. Тем не менее, топовые модели AMD, такие как Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT, обеспечивают достаточно хорошую производительность RT для комфортного игрового процесса.

Бенчмарк Breaking Limit является ценным инструментом для геймеров, которым интересно узнать о производительности трассировки лучей на разных графических процессорах. Результаты тестов демонстрируют явное преимущество NVIDIA в области RT, но также показывают, что топовые графические процессоры AMD и Intel могут обеспечить приемлемый уровень производительности трассировки лучей.