Процессоры RISC-V получили поддержку горячей замены памяти (DRAM). Это нововведение позволит компьютерам оставаться включенными без перерывов, что значительно повысит их отказоустойчивость и удобство обслуживания.





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С выходом ядра Linux 6.11 серверы на базе процессоров RISC-V смогут устанавливать и удалять планки оперативной памяти без необходимости выключать и перезагружать компьютер. Это аналогично тому, как в настоящее время работает горячая замена жестких дисков и твердотельных накопителей.

Функция горячей замены памяти позволит вычислительным устройствам оставаться активными даже в случае выхода из строя планки памяти. Это особенно важно для критически важных приложений и сервисов, которые должны работать 24/7. Кроме того, эта функция повысит гибкость обслуживания серверов, позволяя легко добавлять или заменять память без необходимости простоя.

Поддержка горячей замены DRAM на процессорах RISC-V может стать серьезным вызовом для доминирующего положения Intel и AMD на рынке серверов. Эта функция даст RISC-V значительное преимущество в сегменте корпоративных систем, где отказоустойчивость и непрерывность работы являются первостепенными.

В последние годы наблюдается рост популярности архитектуры RISC-V. Появляется все больше материнских плат и ноутбуков с процессорами RISC-V, что свидетельствует о потенциале этой архитектуры. Эксперты считают, что RISC-V может стать реальным конкурентом ARM, если будет достигнута соответствующая производительность.