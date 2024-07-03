Resident Evil 7 вторгается на мобильные устройства: теперь в хоррор можно поиграть на iPhone и iPad.

Легендарный хоррор Resident Evil 7 теперь доступен на мобильных устройствах, открывая новые горизонты страха. Эксклюзивно для iPhone 15 Pro и Pro Max, а также для iPad и Mac на чипах M-серии, игра обещает захватывающее приключение, которое заставит ваше сердце биться чаще.

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Игроки могут скачать бесплатную версию Resident Evil 7, которая включает в себя пролог игры. Чтобы разблокировать полную версию, которая включает все главы, требуется приобрести игру за 1430 рублей. Capcom также предлагает DLC по той же цене.

Игра рассказывает о путешествии Итана Уинтерса, который отправляется на поиски своей похищенной жены. Впервые в серии геймплей показан от первого лица, что усиливает эффект погружения и ужаса.

Resident Evil 7 была оптимизирована для мобильных устройств. На iPhone 15 Pro Max игра может похвастаться частотой 60 кадров в секунду при максимальных настройках в разрешении 900p.

Для любителей классического управления игра поддерживает геймпады. Кроме того, поддерживаются кросс-сохранения между разными платформами, позволяя игрокам продолжать игру на любом устройстве, на котором они остановились.

Рецензенты высоко оценили мобильную версию Resident Evil 7, хваля ее оптимизацию и жуткую атмосферу. IGN присвоил игре оценку 9/10, назвав ее "отличным способом испытать один из лучших хорроров всех времен на ходу".