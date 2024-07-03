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В Hardware Unboxed назвали лучшие игровые процессоры в июле 2024 года
Тестирование процессоров проводилось на ПК с мощной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 в разрешении 1080p.

Популярный YouTube-канал Hardware Unboxed опубликовал видео, в котором протестировал производительность процессоров в современных играх и назвал лучшие ЦП для геймеров на данный момент.

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Тестирование проводилось на ПК с мощной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 в разрешении 1080p. Результаты показали, что лучшим процессором для игр в июле 2024 года является AMD Ryzen 7 7800X3D. Этот процессор обеспечивает отличную производительность по доступной цене благодаря технологии 3D V-Cache.

Однако если вы ищете самый выгодный вариант, то стоит обратить внимание на AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5-12600K. Эти процессоры предлагают хорошее соотношение цены и производительности.

Стоит отметить, что покупка AMD Ryzen 7 5700X или AMD Ryzen 7 5800X в настоящее время не имеет особого смысла, поскольку эти процессоры уже не так конкурентоспособны.

Помимо Ryzen 7 7800X3D, Hardware Unboxed рекомендует рассмотреть следующие процессоры для игровых сборок:

  • AMD Ryzen 9 7950X3D - лучший процессор для тех, кто хочет максимальную производительность без ограничений по бюджету.
  • AMD Ryzen 5 7600X - отличный бюджетный вариант для геймеров, которые хотят хорошую производительность без лишних трат.
  • AMD Ryzen 7 7700X - средний вариант по цене и производительности, который может быть хорошим выбором для большинства геймеров.

Приятным бонусом является то, что AMD планирует поддерживать платформу AM5 для сокетов до 2027 года. Это означает, что вы можете приобрести процессор AM5 сейчас и не беспокоиться о совместимости с будущими обновлениями.

Среднее значение fps в 13 играх:

#amd ryzen #hardware #unboxed
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