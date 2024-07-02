Сбой начался около 17:00 по московскому времени и затронул миллионы пользователей.

PS Network и PS Store столкнулись с массовым сбоем, лишив геймеров по всему миру доступа к играм и сервисам.

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Сбой начался около 17:00 по московскому времени и затронул миллионы пользователей. Среди наиболее распространенных проблем были:

Отсутствие подключения к сети PlayStation Network

Невозможность войти в учетную запись

Сбои в работе цифрового магазина PS Store

Невозможность запуска некоторых приложений PS Store.

Пик жалоб пользователей пришелся на 19:00 по московскому времени, когда геймеры отправляли около 2000 сообщений о сбоях в Downdetector. Проблемы сохранялись в течение двух часов, и часть пользователей по-прежнему испытывает трудности.

На данный момент Sony не дала официальных комментариев о причинах сбоя и сроках его устранения. Геймеры выражают свое недовольство в социальных сетях и на форумах, требуя от компании объяснений и компенсации за потерянное время и разочарование.

Разработчики предлагают следить за новостями, чтобы быть в курсе последних обновлений по поводу статуса PlayStation Network и PS Store.