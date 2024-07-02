Эти кабели имеют пропускную способность до 120 Гбит/с, что в два раза больше, чем у предыдущего поколения Thunderbolt 4.

Компания Cable Matters представила линейку из трех кабелей Thunderbolt 5 длиной от 0,3 до 1 метра. Эти кабели имеют пропускную способность до 120 Гбит/с, что в два раза больше, чем у предыдущего поколения Thunderbolt 4.

реклама

Новый стандарт Thunderbolt 5 поддерживает передачу питания до 240 Вт, что позволяет заряжать даже самые мощные ноутбуки и периферийные устройства. Кроме того, кабели Thunderbolt 5 имеют обратную совместимость с предыдущими поколениями Thunderbolt 4 и Thunderbolt 3 Type-C, обеспечивая беспроблемное подключение к существующим устройствам.

Благодаря поддержке опции Bandwidth Boost кабели Thunderbolt 5 обеспечивают максимальную пропускную способность до 120 Гбит/с. Это означает, что вы можете передавать файлы и большие наборы данных, со скоростью до 80 Гбит/с в обоих направлениях.

Thunderbolt 5 предлагает вдвое увеличенную скорость передачи данных при использовании PCIe 4.0 – до 64 Гбит/с по сравнению с 32 Гбит/с у Thunderbolt 4. Это делает Thunderbolt 5 идеальным выбором для подключения внешних видеокарт, высокоскоростного хранилища и других требовательных устройств.

Кабели Thunderbolt 5 от Cable Matters уже доступны по ценам от 22,99 до 32,99 долларов.