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Новостник
Colorful готовит выпуск 30 материнских плат с чипсетами 800-й серии
В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) появились упоминания этих плат, которые намекают на широкий спектр вариантов для сборки ПК.

Colorful готовит к выпуску целых 30 моделей плат для процессоров Intel 13-го поколения с чипсетами 800-й серии.

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В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) появились упоминания этих плат, которые намекают на широкий спектр вариантов для сборки ПК.

Для энтузиастов и оверклокеров Colorful предлагает линейку из 11 материнских плат на базе флагманского чипсета Z890. Ожидаются модели Vulcan, Ultra, Neptune, Gaming и Frozen, каждая из которых наверняка порадует продвинутыми функциями и возможностями разгона.

Для тех, кому нужен баланс между производительностью и стоимостью, Colorful приготовила 13 плат на чипсете B860. Эти модели обеспечат надежную основу для игровых ПК и рабочих станций, не жертвуя при этом расширенными возможностями.

Для тех, кто ищет бюджетный вариант, Colorful выпустит 5 моделей на чипсете H810. Эти платы идеально подойдут для сборки недорогих игровых ПК и офисных систем.

Для профессиональных пользователей Colorful предлагает одну модель на чипсете W880. Эта плата будет предназначена для сборки рабочих станций, которым требуется стабильность и расширенные возможности подключения.

Ожидается, что все эти материнские платы Colorful появятся в продаже в третьем квартале 2024 года.

#intel #colorful
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Материнские платы Colorful на чипсетах H810, B860 и Z890 успешно прошли сертификацию ЕЭК
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