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Новостник
Microsoft меняет сочетание клавиш Win+C на запуск ИИ-помощника Copilot
Сочетание Win+C, ранее запускало Кортану.

В последнем обновлении для инсайдерской сборки Windows 11 (22635.3785) сочетание Win + C больше не работает. Ожидается, что это изменение будет перенесено в финальную сборку Windows 11.

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Ранее сочетание Win+C запускало в Windows 11 помощника Cortana. Однако с появлением Copilot, нового ИИ-помощника на основе OpenAI, Microsoft решила отдать ему, это сочетание клавиш. На некоторых новых ноутбуках уже есть отдельная клавиша для вызова Copilot. Это более удобный способ запуска помощника, чем сочетание клавиш, особенно на ноутбуках с компактными клавиатурами.

Для настольных компьютеров и отдельных клавиатур исчезновение Win+C может стать неудобством. Тем не менее, Microsoft считает, что преимущества интеграции Copilot в сочетание клавиш перевешивают эти проблемы. Сочетание клавиш Win+C имеет давнюю историю в Windows. В Windows 8 оно открывало боковую панель Charms, которая предоставляла доступ к различным функциям. В Windows 10 оно вызывало помощника Cortana.

#microsoft #windows 11
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