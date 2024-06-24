Новая платформа Apple AXLearn демонстрирует гибридный подход к ИИ, сочетая собственные серверы Apple с возможностями Google Cloud

Компания Apple, известная своим тщательным подходом к конфиденциальности и контролю, удивила всех, объединившись с технологическим гигантом Google в области искусственного интеллекта (ИИ).

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ИИ-инфраструктура Apple Private Cloud Compute, лежащая в основе инициативы Apple Intelligence, использует не только собственные серверы Apple и чипы для вывода данных, но и облако Google Cloud Compute. Это неожиданное сотрудничество позволяет Apple использовать мощь Google Cloud, не жертвуя своей репутацией в области конфиденциальности.

Новая платформа Apple AXLearn демонстрирует гибридный подход к ИИ, сочетая собственные серверы Apple с возможностями Google Cloud. Apple может воспользоваться обширным опытом Google в области ИИ, не отказываясь от контроля над своими данными.

Apple также объявила о сотрудничестве с OpenAI, что привело к интеграции чат-бота ChatGPT в Siri и другие инструменты экосистемы Apple. Однако для защиты конфиденциальности пользователей устройства Apple будут запрашивать разрешение перед отправкой данных в ChatGPT.

Эксперты считают, что создание инфраструктуры Apple AXLearn является значительным шагом вперед для Apple в сфере ИИ. Это позволяет компании воспользоваться сильными сторонами как Google Cloud, так и собственных технологий, чтобы создать более мощные и надежные ИИ-инструменты.