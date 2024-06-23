Модель оснащена передовой системой охлаждения WINDFORCE MAX, которая включает в себя три массивных вентилятора с альтернативным вращением и массивный алюминиевый радиатор.

GIGABYTE Technology Co. Ltd., ведущий производитель материнских плат, графических карт и других компьютерных компонентов, сегодня представила новую высокопроизводительную видеокарту - GeForce RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX.

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Отличительной особенностью RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX является инновационный скрытый разъем питания. Этот разъем расположен на задней панели карты и полностью скрыт кожухом, что придает карте чистый и минималистичный вид.

Модель оснащена передовой системой охлаждения WINDFORCE MAX, которая включает в себя три массивных вентилятора с альтернативным вращением и массивный алюминиевый радиатор. Это обеспечивает отличное рассеивание тепла и тихую работу даже под высокими нагрузками.

RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX построена на базе архитектуры NVIDIA Ada Lovelace и оснащена 7680 ядрами CUDA, 240 тензорными ядрами и 60 ядрами RT. Она имеет 12 ГБ памяти GDDR6X с пропускной способностью 21 Гбит/с. Эта комбинация обеспечивает исключительную производительность в играх и приложениях.

Карта имеет стильный черный дизайн с RGB-подсветкой, что позволяет ей идеально вписаться в любую компьютерную сборку.