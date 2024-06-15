Корпус имеет стильный дизайн с большим боковым окном и сетчатой фронтальной панелью

Компания Gigabyte представила новый корпус для ПК Aorus C400 Glass. Корпус имеет стильный дизайн с большим боковым окном и сетчатой фронтальной панелью, обеспечивающей вентиляцию.

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Корпус выполнен из стали и пластика, а его передняя панель украшена логотипом Aorus и светодиодной полосой RGB.

Большое боковое окно из закаленного крепится на петлях и легко открывается для доступа к внутреннему пространству корпуса.

На верхней и задней панелях корпуса также имеются вентиляционные отверстия.

В комплект поставки Aorus C400 Glass входит три 120-мм вентилятора: два на передней панели и один на задней. Пользователи также могут установить дополнительные вентиляторы или систему жидкостного охлаждения.

Aorus C400 Glass поддерживает материнские платы формата ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Корпус имеет семь слотов расширения и может вместить видеокарты длиной до 350 мм.

В корпусе также имеется два отсека для накопителей 3,5 дюйма и два отсека для накопителей 2,5 дюйма.

Gigabyte Aorus C400 Glass поступит в продажу в конце июня 2024 года. Цена корпуса составит около 100 долларов.



