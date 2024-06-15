Это решение является "шагом назад" для европейских инноваций в сфере искусственного интеллекта

Компания Meta отложила запуск своей новой модели языковой ИИ-системы BlenderBot в Европейском союзе (ЕС). Это решение вызвало опасения по поводу влияния ЕС на инновации в сфере искусственного интеллекта.

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BlenderBot — это крупная языковая модель (LLM), которая может генерировать текст, переводить языки и отвечать на вопросы. Meta планировала запустить BlenderBot в Европе в конце этого года, но теперь запуск отложен на неопределенный срок.

Причина отсрочки не ясна, но некоторые эксперты полагают, что это может быть связано с опасениями по поводу соблюдения требований ЕС в области защиты данных. Европейский союз имеет строгие правила защиты данных, которые ограничивают сбор и использование личной информации.

Отсрочка запуска BlenderBot вызвала обеспокоенность среди некоторых европейских политиков и исследователей. Они утверждают, что это решение является "шагом назад" для европейских инноваций в сфере искусственного интеллекта.

ЕС отстает от США и Китая в области исследований и разработок ИИ. Европейские компании и исследователи опасаются, что отсрочка запуска BlenderBot еще больше замедлит прогресс ЕС в этой области.

В заявлении Meta говорится, что компания "привержена обеспечению того, чтобы наши продукты соответствовали законам и нормативным актам в странах, где мы работаем". Компания заявила, что она "работает над тем, чтобы как можно скорее запустить BlenderBot в Европе".

Они утверждают, что ЕС должен создать более благоприятную среду для инноваций в сфере искусственного интеллекта. Это включает в себя смягчение правил защиты данных и предоставление большего финансирования для исследований и разработок ИИ.

Пока неясно, как ЕС отреагирует на отсрочку запуска BlenderBot.