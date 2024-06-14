Bandai Namco также раскрыла системные требования для Shadow of the Erdtree. Дополнение потребует немного более мощного железа, чем базовая игра.

Bandai Namco объявила о выпуске первого за несколько месяцев крупного патча для своего фэнтезийного ролевого экшена с открытым миром Elden Ring. Патч выйдет уже на следующей неделе, одновременно с довольно масштабным дополнением Shadow of the Erdtree.

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Патч для Elden Ring будет включать в себя различные улучшения и исправления ошибок. Вот некоторые из наиболее заметных изменений:

Исправлено несколько эксплойтов, позволявших игрокам дублировать предметы или проходить сквозь стены.

Улучшена стабильность игры, особенно на ПК.

Сбалансированы некоторые боссы и враги.

Добавлены новые предметы и улучшен пользовательский интерфейс.

Bandai Namco также раскрыла системные требования для дополнения Shadow of the Erdtree. Дополнение потребует немного более мощного железа, чем базовая игра.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10 64-bit

Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X

Оперативная память: 12 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 ГБ или AMD Radeon RX 580 4 ГБ

DirectX: Версия 12

Место на диске: 60 ГБ

Стоит отметить, что системные требования приведены для версии Shadow of the Erdtree для ПК. Требования для консольных версий могут отличаться.

Патч для Elden Ring и дополнение Shadow of the Erdtree выйдут на следующей неделе для всех игровых платформ.