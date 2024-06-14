Bandai Namco объявила о выпуске первого за несколько месяцев крупного патча для своего фэнтезийного ролевого экшена с открытым миром Elden Ring. Патч выйдет уже на следующей неделе, одновременно с довольно масштабным дополнением Shadow of the Erdtree.
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Патч для Elden Ring будет включать в себя различные улучшения и исправления ошибок. Вот некоторые из наиболее заметных изменений:
- Исправлено несколько эксплойтов, позволявших игрокам дублировать предметы или проходить сквозь стены.
- Улучшена стабильность игры, особенно на ПК.
- Сбалансированы некоторые боссы и враги.
- Добавлены новые предметы и улучшен пользовательский интерфейс.
Bandai Namco также раскрыла системные требования для дополнения Shadow of the Erdtree. Дополнение потребует немного более мощного железа, чем базовая игра.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 10 64-bit
- Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X
- Оперативная память: 12 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 ГБ или AMD Radeon RX 580 4 ГБ
- DirectX: Версия 12
- Место на диске: 60 ГБ
Стоит отметить, что системные требования приведены для версии Shadow of the Erdtree для ПК. Требования для консольных версий могут отличаться.
Патч для Elden Ring и дополнение Shadow of the Erdtree выйдут на следующей неделе для всех игровых платформ.