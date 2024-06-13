Galaxy Watch FE доступны только в одном размере и в двух версиях: с Bluetooth и с LTE.

Компания Samsung официально анонсировала свои новые смарт-часы Galaxy Watch FE. Новая модель позиционируется как бюджетная альтернатива флагманской линейке Galaxy Watch.

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Galaxy Watch FE доступны только в одном размере и в двух версиях: с Bluetooth и с LTE. Версия только с Bluetooth стоит 199 долларов, а версия с LTE и Bluetooth - 249,99 долларов. Для сравнения, флагманские Galaxy Watch 6 стоят от 299 долларов.

Galaxy Watch FE имеют ряд функций, которые можно найти в более дорогих моделях Galaxy Watch, включая отслеживание фитнеса, мониторинг сна и GPS. Они также имеют водонепроницаемость до 50 метров. В Galaxy Watch FE используется операционная система Wear OS от Google. Это означает, что они совместимы с широким спектром приложений Android и iOS.

Galaxy Watch FE поступят в продажу 27 июня. Они будут доступны в черном, серебристом и розово-золотом цветах. Galaxy Watch FE предлагает множество функций, которые можно найти в более дорогих моделях, по более низкой цене.