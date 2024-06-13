В отличие от других ИИ-генераторов видео, Dream Machine создает видео, которые почти неотличимы от тех, что сняты реальными людьми.

Компания Luma Labs представила новую ИИ-модель под названием Dream Machine, которая может создавать чрезвычайно реалистичные видео из текстовых запросов и изображений.

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В отличие от других ИИ-генераторов видео, Dream Machine создает видео, которые почти неотличимы от тех, что сняты реальными людьми. Это стало возможным благодаря использованию передовой технологии генеративно-состязательных сетей (GAN).

"Dream Machine - это прорыв в создании видео с помощью ИИ", - сказал генеральный директор Luma Labs доктор Бенджамин Герц. "Наконец-то у людей появилась возможность создавать профессионально выглядящие видео, не имея никаких специальных знаний или навыков".

Dream Machine можно использовать для создания различных типов видео, включая рекламные ролики, образовательные видео и даже короткометражные фильмы. Модель проста в использовании и требует лишь ввода текстового запроса или загрузки изображения.

Dream Machine доступна для бесплатного использования в качестве бета-версии. Однако в настоящее время система пользуется большим спросом, и пользователям может потребоваться некоторое время, чтобы получить результаты.