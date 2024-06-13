Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Новостник
Steam обвиняется Valve в завышении цен для 14 миллионов британских игроков
Сумма исковых требований составляет 656 миллионов фунтов стерлингов (843 миллиона долларов).

В Великобритании подан иск против компании Valve, владельца популярного игрового магазина Steam. Активистка Вики Шотболт обвиняет Valve в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и завышении цен на игры для 14 миллионов британских геймеров. Сумма исковых требований составляет 656 миллионов фунтов стерлингов ($843 миллиона).

реклама

Шотболт утверждает, что Valve использует свою монопольную власть на рынке цифровых дистрибуций игр для ПК, чтобы устанавливать завышенные цены на программы, продаваемые в Steam. Она также утверждает, что Valve использует различные методы, такие как региональные ограничения и эксклюзивные сделки, чтобы помешать конкурентам снизить цены.

"Valve злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке и заставляет геймеров переплачивать за игры", - сказала Шотболт. "Этот иск призван положить конец несправедливой практике и дать миллионам британских геймеров возможность покупать игры по справедливым ценам".

Иск Шотболт был подан в Верховный суд Великобритании от имени всех британских геймеров, которые приобрели игры в Steam с 1 октября 2015 года по 31 мая 2024 года. Она требует от Valve возмещения ущерба в размере до 656 миллионов фунтов стерлингов, а также судебного запрета, запрещающего Valve продолжать заниматься антиконкурентной практикой.

Valve пока не прокомментировала иск. Однако компания ранее заявляла, что ее цены на игры являются справедливыми и конкурентоспособными.

Этот иск является последним в серии правовых проблем для Valve. В прошлом году компания была оштрафована на €2,5 миллиона Европейской комиссией за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке путем ограничения продажи игр Steam за пределами ЕС.

#steam #valve
Источник: 3dnews.ru
+
Написать комментарий (0)
Фэнтезийный экшн от первого лица Dark and Darker вернулся в Steam и стал бесплатным
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупные китайские автомобильные компании рассматривают вариант перезахода на российский авторынок
9
Китай продемонстрировал отслеживание полета F-22 через спутник
6
В конце весны россияне приобрели рекордный с декабря 2023 года объем валюты
+
Был MAN, стал БАЗ: в Петербурге начали выпуск кабин грузовиков Брянского автозавода
3
В РФ представили тяжелый дрон Х-89, при собственной массе в 15 кг он поднимает 12 кг
1
Высококлассные телефоны Samsung Galaxy первыми получат июньское обновление Android
1
Легендарная Nokia Lumia 920 вот-вот вернется в новой версии на базе Android
4
К 2041 году в Сибири построят новую атомную электростанцию суммарной мощностью 2 510 МВт
1
Анонсированы Resident Evil 7 и ремейк Resident Evil 2 для iPhone, iPad и Mac
+
НАСА: даже космическому телескопу «Джеймс Уэбб» будет трудно найти пригодные для жизни планеты
+
Новое поколение карт AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» оснащено графическим процессором Navi 48 XTX
5
На выставке HeliRussia 2024 показали разведывательный конвертоплан "Стрепет" с функцией VTOL
2
Совместный бренд Geely и Volvo анонсировал свой первый полностью электрический седан Zero
+
Ростех продемонстрировал улучшенный комплекс обнаружения атакующих ракет
+
БАМ продолжает свое успешное развитие, добавляя десятки километров новых основных путей
1
Reuters: NASA решило перенести возвращение космического корабля Starliner с МКС
2
Исследование предсказывает мегаземлетрясение магнитудой 9 баллов на западном побережье США
+
Власти США готовят новые санкции, которые ограничат поставки американской электроники в Россию через Китай
4
Стали известны детали о Redmi Note 14, а также будущих флагманах Realme и Honor
+
Основатель Binance стал самым богатым заключённым в истории США
+

Популярные статьи

"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфлагман AMD в играх
9
Эксперт Аткинсон: Вступив в бой с РФ, Запад проигрывает войну на четырех фронтах
5
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
13
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
29
Xbox Games Showcase 2024 - добейте выживших
6
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
8
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
20
О Петербургском международном экономическом форуме
12
США лихорадочно суетятся пытаясь догнать Россию и Китай в гиперзвуковой гонке — Asia Times
3

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
15:07
Это же Опричник,вечно в банах в конфе сидит
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
Nvidia&Intel Hater
15:06
Для тебя
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
Nvidia&Intel Hater
15:04
Поссать надо на рекламодрочера
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
Владимир Колесниченко
15:02
пособ воровства, хотя нужнае дело.
Новый складной iPhone может получить всего один экран
Nvidia&Intel Hater
15:01
ты подшконарник,авторитет ты ток среди перхоти подзалупной типо лехи гомогея
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
15:01
да явно 6.3 вообще ловить нечего
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Блейд
15:00
Ты не забывай, то что я авторитет, и меня люди знают. А кто такой ты? Какой-то кудахцев, который очень легко агрится когда пишут про 8 ГБ памяти. Кто ты воин?
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Андрей Перевалов
15:00
А каких ещё s24 ждут? Будет что-то ещё? Кроме фан? Какая ещё серия? Офигеть!!!
Samsung Galaxy S24 FE будет оснащен 50-Мп ISOCELL GN3 в качестве основного сенсора
Nvidia&Intel Hater
14:58
Ты свой клюв прикрой пока реально с тебя не спросили за твои базары и ники прошлые,где ты Шакро молодой и прочее.ты не то что на бутылку,ты под шконку забит был бы и обоссан.петушила и сношатель ослов...
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Блейд
14:57
Я смотрю тебя надо набутылить. Ты провокатор. А как известно, провокатор - хуже гада. Проси прощения пока не поздно
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем