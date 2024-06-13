Сумма исковых требований составляет 656 миллионов фунтов стерлингов (843 миллиона долларов).

В Великобритании подан иск против компании Valve, владельца популярного игрового магазина Steam. Активистка Вики Шотболт обвиняет Valve в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и завышении цен на игры для 14 миллионов британских геймеров. Сумма исковых требований составляет 656 миллионов фунтов стерлингов ($843 миллиона).

реклама

Шотболт утверждает, что Valve использует свою монопольную власть на рынке цифровых дистрибуций игр для ПК, чтобы устанавливать завышенные цены на программы, продаваемые в Steam. Она также утверждает, что Valve использует различные методы, такие как региональные ограничения и эксклюзивные сделки, чтобы помешать конкурентам снизить цены.

"Valve злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке и заставляет геймеров переплачивать за игры", - сказала Шотболт. "Этот иск призван положить конец несправедливой практике и дать миллионам британских геймеров возможность покупать игры по справедливым ценам".

Иск Шотболт был подан в Верховный суд Великобритании от имени всех британских геймеров, которые приобрели игры в Steam с 1 октября 2015 года по 31 мая 2024 года. Она требует от Valve возмещения ущерба в размере до 656 миллионов фунтов стерлингов, а также судебного запрета, запрещающего Valve продолжать заниматься антиконкурентной практикой.

Valve пока не прокомментировала иск. Однако компания ранее заявляла, что ее цены на игры являются справедливыми и конкурентоспособными.

Этот иск является последним в серии правовых проблем для Valve. В прошлом году компания была оштрафована на €2,5 миллиона Европейской комиссией за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке путем ограничения продажи игр Steam за пределами ЕС.