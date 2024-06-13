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The Elec: LG начнет производство OLED-экранов для iPhone 16 Pro Max раньше Samsung
В мае этого года LG Display и Samsung Display получили разрешение на производство экранов для iPhone 16 Pro. 

Южнокорейская компания LG Display получила разрешение от Apple на начало массового производства OLED-экранов для грядущих смартфонов iPhone 16 Pro Max. Это произошло раньше, чем аналогичное разрешение было получено Samsung Display, сообщает издание The Elec.

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В мае этого года LG Display и Samsung Display получили разрешение на производство экранов для iPhone 16 Pro. Своевременное одобрение со стороны Apple позволит LG Display сократить отставание от своего конкурента. У LG Display меньше производственных мощностей для выпуска OLED-экранов, чем у Samsung Display. Тем не менее, раннее разрешение позволит компании увеличить свою долю рынка.

Аналитики считают, что LG Display поставит около 20% OLED-экранов для iPhone 16 Pro Max, а Samsung Display поставит остальные 80%. Это будет существенным шагом вперед для LG Display, которая ранее поставляла лишь небольшую часть OLED-экранов для iPhone.

По данным The Elec, разрешение Apple является признаком того, что компания удовлетворена качеством OLED-экранов LG Display. Это также является признаком того, что Apple стремится диверсифицировать свою цепочку поставок, чтобы не зависеть от одного поставщика.

#apple #samsung #oled #iphone 16 pro max
Источник: 3dnews.ru
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