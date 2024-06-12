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Новостник
Jabra обновляет наушники Elite 10 и Elite 8 Active и объявляет о закрытии серии Elite
Elite 10 и Elite 8 Active были одними из самых продаваемых полностью беспроводных наушников Jabra

Сегодня Jabra сделала неожиданный шаг, обновив свои популярные полностью беспроводные наушники Elite 10 и Elite 8 Active. А затем через несколько часов объявила о прекращении производства всей линейки Elite.

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Jabra объявила, что ее материнская компания GN Group решила постепенно свернуть линейку продуктов Jabra Elite и "сосредоточиться на профессиональных аудио- и видеопродукции и решениях, оборудовании для людей с ослабленным слухом, включая полностью беспроводные инновации в других линейках продуктов".

Компания заверила, что выпущенные сегодня устройства и другие продукты останутся в продаже в 2024 году и далее - их можно будет приобрести в розничных магазинах и на веб-сайте Jabra.

Обновленные наушники Elite 10 и Elite 8 Active получили улучшения в области звука, времени автономной работы и устойчивости к воде и пыли. Elite 10 теперь предлагают до 10 часов автономной работы при прослушивании музыки с включенным шумоподавлением (до 6 часов с выключенным шумоподавлением). Elite 8 Active теперь обладают водонепроницаемостью по стандарту IP57. Они могут выдерживать погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут.

Решение Jabra закрыть линейку Elite стало сюрпризом для многих, учитывая популярность этих наушников. Elite 10 и Elite 8 Active были одними из самых продаваемых полностью беспроводных наушников Jabra, получившими высокую оценку за их качество звука, удобство и функции.

Однако Jabra не единственная компания, которая в последнее время закрыла линейку продуктов. В последние месяцы другие крупные производители электроники также прекратили производство некоторых своих устройств.

По мере того, как конкуренция в отрасли потребительской электроники усиливается, компании все чаще сталкиваются с необходимостью принимать сложные решения о том, какие продукты следует сохранить, а какие - отправить в отставку.

#jabra #elite
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