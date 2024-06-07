В ходе полевых испытаний этой весной дрон DJI FlyCart 30 доставил груз на высоту более 6000 метров в условиях сильного ветра и мороза.

Китайская компания DJI, известная своими дронами для аэрофотосъемки и видеосъемки, совершила первую в истории доставку груза дроном на гору Эверест.

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В ходе полевых испытаний этой весной дрон DJI FlyCart 30 доставил груз на высоту более 6000 метров в условиях сильного ветра и мороза. Испытания проводились в рамках партнерства DJI с альпинистской командой, которая готовилась к восхождению на Эверест.

Дрон FlyCart 30 доставил груз, содержащий кислородные баллоны и другое необходимое снаряжение, альпинистам, находящимся на высоте более 6000 метров. Доставка груза дроном позволила альпинистам сэкономить время и силы, которые они могли бы потратить на подъем груза вручную.

Внедрение грузовых дронов в практику восхождений может значительно повысить безопасность и эффективность восхождений на Эверест и другие высокие горы. Грузовые дроны могут доставлять жизненно важное снаряжение альпинистам, находящимся на больших высотах, снижая риски и повышая шансы на выживание.

По словам представителей DJI, компания планирует продолжать совершенствовать свои грузовые дроны и сотрудничать с альпинистскими командами, чтобы внедрить их в практику восхождений на высокие горы.

Успешная доставка груза дроном на Эверест является значительным достижением для DJI и для индустрии доставки дронами в целом.