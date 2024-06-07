Анонсирован атмосферный приключенческий боевик Motorslice — гремучая смесь NieR: Automata, Prince of Persia и Control.

Бразильская студия Regular Studio, известная по платформеру Togges 2022 года, анонсировала свой следующий проект — атмосферный приключенческий боевик Motorslice.

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Motorslice вдохновлен классической игрой Prince of Persia, а также такими современными хитами, как NieR: Automata и Control. Игра представляет собой смесь жанров, сочетающую в себе элементы приключений, боевика и головоломок.

Игроки возьмут на себя роль Евы, загадочной женщины, которая просыпается в незнакомом мире, полном опасностей и тайн. Ева должна использовать свои навыки паркура, боевые искусства и способность манипулировать окружающей средой, чтобы выжить и раскрыть секреты этого мира.

Motorslice отличается захватывающей историей, запоминающимися персонажами и уникальным художественным стилем. Игра наполнена яркими неоновыми цветами и сюрреалистическими пейзажами, которые создают поистине захватывающую и незабываемую атмосферу.

Разработчики Motorslice обещают динамичный и захватывающий игровой процесс. Игрокам предстоит исследовать обширный и разнообразный мир, сражаться с врагами в напряженных рукопашных боях и решать сложные головоломки.

Игра Motorslice выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S в 2025 году.

Motorslice выглядит как очень амбициозный и многообещающий проект. Игра сочетает в себе элементы нескольких популярных жанров, создавая уникальный и захватывающий опыт. С нетерпением ждем выхода Motorslice в 2025 году.