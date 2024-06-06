Изначально PS5 Slim была представлена с поддержкой 8K разрешения, что позволяло ей выводить изображение с разрешением 7680 × 4320 пикселей. Однако на новых коробках с консолью эта функция больше не упоминается.

Компания Sony "тихо" убрала упоминание о поддержке 8K разрешения с коробок своей новой игровой консоли PlayStation 5 Slim.

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Изначально PS5 Slim была представлена с поддержкой 8K разрешения, что позволяло ей выводить изображение с разрешением 7680 × 4320 пикселей. Однако на новых коробках с консолью эта функция больше не упоминается.

Вместо этого Sony теперь подчеркивает поддержку 4K разрешения и 120 кадров в секунду (FPS). Эти функции обеспечивают плавный и захватывающий игровой процесс, но не достигают уровня разрешения 8K.

Эксперты отрасли считают, что Sony, возможно, убрала упоминание о 8K разрешении с коробок PS5 Slim из-за низкой распространенности дисплеев с поддержкой 8K. На момент написания этой статьи на рынке доступно лишь несколько моделей телевизоров и мониторов с поддержкой 8K, и они стоят очень дорого.

"Sony считает, что упоминание о поддержке 8K разрешения на коробках PS5 Slim может ввести потребителей в заблуждение, поскольку эта функция в настоящее время не имеет широкого практического применения", сказал аналитик отрасли.

Несмотря на отсутствие поддержки 8K разрешения, PS5 Slim по-прежнему остается мощной игровой консолью. Она обеспечивает высокую производительность и поддержку таких функций, как трассировка лучей и переменная частота обновления.