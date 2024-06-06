Модульные дата-центры ECL спроектированы с нуля для размещения ускорителей, которые становятся все более важными для таких рабочих нагрузок, как генеративный ИИ.

Стартап EdgeCloudLink (ECL) сегодня объявил о развертывании своего первого модульного дата-центра на водородном топливе емкостью 1 МВт для поставщика облачных услуг Cato Digital.

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Дата-центр представляет собой инновационное решение для удовлетворения растущего спроса на экологически чистые и высокоплотные центры обработки данных.

Модульные дата-центры ECL спроектированы с нуля для размещения ускорителей, которые становятся все более важными для таких рабочих нагрузок, как генеративный ИИ. Эти дата-центры также отличаются нулевым выбросом CO2, что делает их привлекательным вариантом для экологически сознательных предприятий.

"Мы очень рады развернуть наш первый модульный дата-центр на водородном топливе", сказал представитель ECL. "Этот дата-центр является воплощением наших приверженности инновациям и устойчивому развитию".

Дата-центр ECL использует топливные элементы для выработки электроэнергии и водород в качестве топлива.

Модульная конструкция дата-центра ECL позволяет легко масштабировать его в соответствии с потребностями бизнеса. Модули могут быть добавлены или удалены по мере необходимости, обеспечивая гибкость и экономическую эффективность.

"Мы впечатлены инновационным подходом ECL к центрам обработки данных", сказал представитель Cato Digital. "Их модульные дата-центры на водородном топливе идеально подходят для наших растущих потребностей в высокоплотных вычислениях и экологически чистых решениях".

ECL планирует развернуть дополнительные модульные дата-центры на водородном топливе в других местах в ближайшие месяцы. Компания считает, что ее технология может революционизировать отрасль центров обработки данных и сделать ее более экологичной.