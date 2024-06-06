GeForce RTX 4090 iGame Lab основана на новейшей архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и оснащена мощным графическим процессором (GPU) AD102.

На выставке электроники Computex 2024 компания Colorful представила эксклюзивную видеокарту GeForce RTX 4090 iGame Lab, рассчитанную на энтузиастов разгона и коллекционеров редких компьютерных комплектующих.

GeForce RTX 4090 iGame Lab основана на новейшей архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и оснащена мощным графическим процессором (GPU) AD102. Однако главная особенность этой карты заключается в том, что ее GPU уже разогнан до впечатляющих 3,8 ГГц прямо на заводе.

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Такой экстремальный разгон обеспечивает невероятную производительность в играх и других графически требовательных приложениях. Согласно данным Colorful, GeForce RTX 4090 iGame Lab на 10-15% быстрее, чем обычная GeForce RTX 4090.

GeForce RTX 4090 iGame Lab также оснащена рядом высококлассных компонентов, в том числе:

Система охлаждения с тремя вентиляторами, которая обеспечивает превосходное рассеивание тепла даже при экстремальных нагрузках.

Питание с 16 фазами, которое обеспечивает стабильное и эффективное питание GPU даже при самом высоком разгоне.

Настраиваемая подсветка RGB, которая позволяет пользователям персонализировать внешний вид своей видеокарты.

GeForce RTX 4090 iGame Lab будет выпущена ограниченным тиражом всего 300 экземпляров. Каждый экземпляр будет пронумерован и поставляться в специальной коллекционной упаковке.

"Мы рады представить энтузиастам разгона и коллекционерам нашу новую видеокарту GeForce RTX 4090 iGame Lab", сказал представитель Colorful. "Эта карта является воплощением наших инженерных достижений и демонстрирует невероятную производительность, которой может похвастаться только ограниченное количество избранных".

GeForce RTX 4090 iGame Lab поступит в продажу в конце этого года.