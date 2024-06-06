На выставке электроники Computex 2024 компания Colorful представила эксклюзивную видеокарту GeForce RTX 4090 iGame Lab, рассчитанную на энтузиастов разгона и коллекционеров редких компьютерных комплектующих.
GeForce RTX 4090 iGame Lab основана на новейшей архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и оснащена мощным графическим процессором (GPU) AD102. Однако главная особенность этой карты заключается в том, что ее GPU уже разогнан до впечатляющих 3,8 ГГц прямо на заводе.
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Такой экстремальный разгон обеспечивает невероятную производительность в играх и других графически требовательных приложениях. Согласно данным Colorful, GeForce RTX 4090 iGame Lab на 10-15% быстрее, чем обычная GeForce RTX 4090.
GeForce RTX 4090 iGame Lab также оснащена рядом высококлассных компонентов, в том числе:
- Система охлаждения с тремя вентиляторами, которая обеспечивает превосходное рассеивание тепла даже при экстремальных нагрузках.
- Питание с 16 фазами, которое обеспечивает стабильное и эффективное питание GPU даже при самом высоком разгоне.
- Настраиваемая подсветка RGB, которая позволяет пользователям персонализировать внешний вид своей видеокарты.
GeForce RTX 4090 iGame Lab будет выпущена ограниченным тиражом всего 300 экземпляров. Каждый экземпляр будет пронумерован и поставляться в специальной коллекционной упаковке.
"Мы рады представить энтузиастам разгона и коллекционерам нашу новую видеокарту GeForce RTX 4090 iGame Lab", сказал представитель Colorful. "Эта карта является воплощением наших инженерных достижений и демонстрирует невероятную производительность, которой может похвастаться только ограниченное количество избранных".
GeForce RTX 4090 iGame Lab поступит в продажу в конце этого года.