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Colorful выпускает эксклюзивную видеокарту GeForce RTX 4090 iGame Lab
GeForce RTX 4090 iGame Lab основана на новейшей архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и оснащена мощным графическим процессором (GPU) AD102. 

На выставке электроники Computex 2024 компания Colorful представила эксклюзивную видеокарту GeForce RTX 4090 iGame Lab, рассчитанную на энтузиастов разгона и коллекционеров редких компьютерных комплектующих.

GeForce RTX 4090 iGame Lab основана на новейшей архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и оснащена мощным графическим процессором (GPU) AD102. Однако главная особенность этой карты заключается в том, что ее GPU уже разогнан до впечатляющих 3,8 ГГц прямо на заводе.

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Такой экстремальный разгон обеспечивает невероятную производительность в играх и других графически требовательных приложениях. Согласно данным Colorful, GeForce RTX 4090 iGame Lab на 10-15% быстрее, чем обычная GeForce RTX 4090.

GeForce RTX 4090 iGame Lab также оснащена рядом высококлассных компонентов, в том числе:

  • Система охлаждения с тремя вентиляторами, которая обеспечивает превосходное рассеивание тепла даже при экстремальных нагрузках.
  • Питание с 16 фазами, которое обеспечивает стабильное и эффективное питание GPU даже при самом высоком разгоне.
  • Настраиваемая подсветка RGB, которая позволяет пользователям персонализировать внешний вид своей видеокарты.

GeForce RTX 4090 iGame Lab будет выпущена ограниченным тиражом всего 300 экземпляров. Каждый экземпляр будет пронумерован и поставляться в специальной коллекционной упаковке.

"Мы рады представить энтузиастам разгона и коллекционерам нашу новую видеокарту GeForce RTX 4090 iGame Lab", сказал представитель Colorful. "Эта карта является воплощением наших инженерных достижений и демонстрирует невероятную производительность, которой может похвастаться только ограниченное количество избранных".

GeForce RTX 4090 iGame Lab поступит в продажу в конце этого года. 

#geforce rtx 4090 #colorful #igame
Источник: 3dnews.ru
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