Ультразвуковой кулер Frore Systems использует ультразвуковые волны для создания вибраций, которые отводят тепло от процессора iPad Pro.

На выставке электроники Computex 2024 калифорнийский стартап Frore Systems представил свои новейшие разработки в области активного охлаждения электронных устройств, в том числе революционное решение для iPad Pro.

Ультразвуковой кулер Frore Systems использует ультразвуковые волны для создания вибраций, которые отводят тепло от процессора iPad Pro. Это новаторское решение обеспечивает бесшумное и высокоэффективное охлаждение, что позволяет процессору работать на более высоких скоростях в течение длительного периода времени.

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Во время демонстрации на Computex 2024, iPad Pro оснащенный ультразвуковым кулером Frore Systems, показал впечатляющий рост производительности. Мощность процессора увеличилась более чем на 50%, что привело к значительному повышению отзывчивости и производительности в требовательных задачах, таких как игры и редактирование видео.

"Мы очень рады представить наше ультразвуковое решение для охлаждения iPad Pro", сказал Джейсон Ли, генеральный директор Frore Systems. "Это революция в области охлаждения мобильных устройств, которая открывает совершенно новые возможности для мощности и производительности".

Помимо решения для iPad Pro, Frore Systems также представила ряд других новаторских продуктов на Computex 2024:

Ультразвуковой кулер для ноутбуков, который значительно снижает температуру компонентов, повышая производительность и продлевая срок службы устройства.

Устройство для охлаждения настольных ПК, которое использует ультразвуковые волны для эффективного отвода тепла от процессора и видеокарты.

Промышленный ультразвуковой кулер, предназначенный для охлаждения высокопроизводительных серверов и рабочих станций в центрах обработки данных и научных лабораториях.

"Наша цель - предоставить инновационные и высокоэффективные решения для охлаждения электронных устройств во всех сферах", сказал Ли. "Мы считаем, что наша ультразвуковая технология станет новым стандартом в области охлаждения, и мы с нетерпением ждем возможности представить ее более широкой аудитории".

Решения Frore Systems для охлаждения электронных устройств в настоящее время находятся на стадии разработки и ожидаются к выпуску в конце этого года.