NVIDIA официально анонсировала поколения графических процессоров Rubin, Blackwell Ultra и Rubin Ultra.

NVIDIA официально анонсировала поколения графических процессоров Rubin, Blackwell Ultra и Rubin Ultra. Эти новые архитектуры значительно улучшают производительность, эффективность и возможности графических процессоров NVIDIA.

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Архитектура Rubin является преемницей архитектуры Ada Lovelace, которая используется в текущем поколении графических процессоров GeForce RTX 4000. Rubin предлагает значительные улучшения в производительности трассировки лучей, глубокого обучения и других графических задач.

Ключевые особенности Rubin:

Новые ядра RT обеспечивают 2-кратное увеличение производительности трассировки лучей по сравнению с архитектурой Ada Lovelace.

Оптимизированные тензорные ядра обеспечивают 3-кратное увеличение производительности глубокого обучения по сравнению с архитектурой Ada Lovelace.

Улучшенный кеш значительно снижает задержку и повышает общую производительность графического процессора.

Поколения Blackwell Ultra и Rubin Ultra представляют собой первые графические процессоры на базе архитектуры Rubin. Blackwell Ultra предназначен для высокопроизводительных настольных компьютеров, а Rubin Ultra предназначен для рабочих станций и серверов.

Ключевые особенности поколения Blackwell Ultra:

До 10 000 ядер CUDA. Обеспечивает исключительную производительность для игр, создания контента и других требовательных графических задач.

До 120 ГБ памяти GDDR7. Огромный объем памяти позволяет хранить и обрабатывать большие наборы данных.

Поддержка PCIe 5.0. Обеспечивает высокоскоростной интерфейс с материнской платой для максимальной пропускной способности.

Ключевые особенности поколения Rubin Ultra:

До 12 000 ядер CUDA. Обеспечивает беспрецедентную производительность для профессионального рендеринга, моделирования и других сложных рабочих нагрузок.

До 192 ГБ памяти HBM3. Сверхбыстрая память HBM3 обеспечивает пропускную способность, необходимую для обработки массивных наборов данных.

Поддержка NVLink 4.0. Позволяет объединить несколько графических процессоров для создания мощных многопроцессорных конфигураций.

Ожидается, что поколения графических процессоров Blackwell Ultra и Rubin Ultra поступят в продажу в конце этого года.