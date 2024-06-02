NVIDIA официально анонсировала поколения графических процессоров Rubin, Blackwell Ultra и Rubin Ultra. Эти новые архитектуры значительно улучшают производительность, эффективность и возможности графических процессоров NVIDIA.
реклама
Архитектура Rubin является преемницей архитектуры Ada Lovelace, которая используется в текущем поколении графических процессоров GeForce RTX 4000. Rubin предлагает значительные улучшения в производительности трассировки лучей, глубокого обучения и других графических задач.
Ключевые особенности Rubin:
- Новые ядра RT обеспечивают 2-кратное увеличение производительности трассировки лучей по сравнению с архитектурой Ada Lovelace.
- Оптимизированные тензорные ядра обеспечивают 3-кратное увеличение производительности глубокого обучения по сравнению с архитектурой Ada Lovelace.
- Улучшенный кеш значительно снижает задержку и повышает общую производительность графического процессора.
Поколения Blackwell Ultra и Rubin Ultra представляют собой первые графические процессоры на базе архитектуры Rubin. Blackwell Ultra предназначен для высокопроизводительных настольных компьютеров, а Rubin Ultra предназначен для рабочих станций и серверов.
Ключевые особенности поколения Blackwell Ultra:
- До 10 000 ядер CUDA. Обеспечивает исключительную производительность для игр, создания контента и других требовательных графических задач.
- До 120 ГБ памяти GDDR7. Огромный объем памяти позволяет хранить и обрабатывать большие наборы данных.
- Поддержка PCIe 5.0. Обеспечивает высокоскоростной интерфейс с материнской платой для максимальной пропускной способности.
Ключевые особенности поколения Rubin Ultra:
- До 12 000 ядер CUDA. Обеспечивает беспрецедентную производительность для профессионального рендеринга, моделирования и других сложных рабочих нагрузок.
- До 192 ГБ памяти HBM3. Сверхбыстрая память HBM3 обеспечивает пропускную способность, необходимую для обработки массивных наборов данных.
- Поддержка NVLink 4.0. Позволяет объединить несколько графических процессоров для создания мощных многопроцессорных конфигураций.
Ожидается, что поколения графических процессоров Blackwell Ultra и Rubin Ultra поступят в продажу в конце этого года.