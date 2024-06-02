Компания Super Flower официально представила новый флагманский блок питания Leadex VII мощностью 2800 Вт, который ориентирован на профессиональных пользователей и энтузиастов. Новинка отличается впечатляющими характеристиками и соответствует новейшим стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, что гарантирует полную совместимость с самыми передовыми компонентами.
Особенности Leadex VII:
- Мощность: 2800 Вт.
- Сертификация: 80 PLUS Titanium.
- Модульный дизайн.
- 12 разъемов питания PCIe 5.1 (6+2-контактных).
- Разъемы питания ATX 3.1 и EPS 12V.
- Японские конденсаторы.
- Активный PFC.
- Тихая работа с интеллектуальным управлением вентилятором.
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Leadex VII соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, что делает его идеальным решением для питания высокопроизводительных систем с несколькими видеокартами нового поколения и мощными процессорами. Блок питания оснащен 12 разъемами питания PCIe 5.1 (6+2-контактными), а также разъемами питания ATX 3.1 и EPS 12V, которые обеспечивают стабильное и надежное питание компонентов.
Блок питания Leadex VII сертифицирован по стандарту 80 PLUS Titanium, что гарантирует ему высокий КПД и низкое энергопотребление. Интеллектуальная система управления вентилятором обеспечивает тихую работу даже при высоких нагрузках, что делает его хорошим выбором для создания бесшумных и эффективных систем.
Leadex VII построен на качественных компонентах, включая японские конденсаторы, которые обеспечивают надежную и долговечную работу. Блок питания защищен от перегрузки по току, перенапряжения, короткого замыкания и перегрева, что гарантирует безопасность системы и компонентов.