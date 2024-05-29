В базе ЕЭК обнаружили список новых материнских плат от китайской компании MaxSun. Платы интересны тем, что все они будут предназначены для процессоров нового поколения Intel Core Ultra 200 и AMD Ryzen 9000.

В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) был обнаружен список новых материнских плат от китайской компании MaxSun. Эти платы будут предназначены для процессоров нового поколения Intel Core Ultra 200 и AMD Ryzen 9000.

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Для процессоров Intel Core Ultra 200 компания MaxSun готовит четыре материнские платы:

MaxSun MS-Z890M PRO

MaxSun MS-Z890M-S PRO

MaxSun MS-B860M PRO

MaxSun MS-B860M PRO-S.

Эти платы будут построены на чипсетах Intel Z890 и B860. Чипсет Z890 предназначен для высокопроизводительных систем и поддерживает функции оверклокинга. Чипсет B860 является более доступным и предлагает сбалансированный набор функций.

Для процессоров AMD Ryzen 9000 компания MaxSun готовит три материнские платы:

MaxSun MS-B850M PRO

MaxSun MS-B850M PRO-S

MaxSun MS-B840M PRO.

Данные платы будут построены на чипсетах AMD B850 и B840. Чипсет B850 предназначен для высокопроизводительных систем.

Подробные технические характеристики материнских плат MaxSun пока не раскрываются. Однако ожидается, что они будут поддерживать новейшие технологии, такие как память DDR5 и интерфейс PCIe 5.0.

Ожидается, что материнские платы MaxSun для новых поколений процессоров Intel и AMD будут выпущены в скором времени.