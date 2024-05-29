Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит ограничение на максимальную сумму разового перевода денежных средств для физических лиц без открытия банковского счета и при упрощённой идентификации.

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий ограничение на максимальную сумму разового перевода денежных средств для физических лиц без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации. Новые правила вступят в силу через год после опубликования закона.

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В соответствии с законом, максимальная сумма разового перевода без открытия счета составит 100 тысяч рублей. Это ограничение будет применяться ко всем переводам, осуществляемым через системы денежных переводов, банки и иные организации, предоставляющие подобные услуги.

Упрощенная идентификация предусматривает предоставление минимального набора персональных данных, таких как ФИО, номер телефона и адрес электронной почты. Ранее при упрощенной идентификации максимальная сумма разового перевода не ограничивалась.

Новые правила направлены на борьбу с отмыванием денег. Ограничение на переводы без открытия счета позволит государственным органам отслеживать крупные денежные потоки и предотвращать их использование в незаконных целях.

Вступление новых правил в силу через год даст гражданам и организациям время на адаптацию к ним. За это время они смогут открыть банковские счета или использовать другие способы перевода денежных средств, не попадающие под ограничения.