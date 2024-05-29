Sony разрабатывает адаптер, который позволит использовать гарнитуру виртуальной реальности PlayStation VR2 (PSVR 2) с ПК.

Появилась информация о том, что Sony разрабатывает специальный адаптер, который позволит использовать гарнитуру виртуальной реальности PlayStation VR2 (PSVR 2) с ПК. Это позволит владельцам PSVR 2 наслаждаться играми и приложениями виртуальной реальности как на своей консоли PlayStation 5, так и на ПК.

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Заявка на проверку адаптера была подана в базу данных южнокорейского регулятора NRRA, отвечающего за сертификацию электроники. В заявке адаптер описан как устройство, которое "позволит пользователям подключать гарнитуру PlayStation VR2 к ПК".

В настоящее время нет подробной информации о том, как будет работать адаптер и какие функции он будет поддерживать. Однако ожидается, что адаптер обеспечит полную совместимость PSVR 2 с ПК, включая отслеживание движений головы и контроллеров.

Адаптер для PSVR 2 может стать отличной новостью для владельцев ПК, которые хотят попробовать виртуальную реальность, но не хотят покупать полную систему PlayStation VR2. Адаптер позволит им использовать свою существующую гарнитуру PSVR 2 с ПК, что позволит им сэкономить деньги и наслаждаться играми и приложениями виртуальной реальности на своем компьютере.

Ожидается, что Sony официально объявит о выпуске адаптера в ближайшие месяцы.