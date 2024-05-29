Во второй половине года MediaTek выпустит чипсет Dimensity 9400 для флагманских смартфонов нового поколения. Вероятно, он будет быстрее Snapdragon 8 Gen 4.

MediaTek Inc., мировой лидер в области полупроводниковых решений, сегодня анонсировал свой новейший флагманский мобильный процессор – Dimensity 9400 (MT6991). Изготовленный по передовому 3-нм техпроцессу TSMC N3E, этот процессор призван обеспечить беспрецедентную производительность, энергоэффективность и возможности подключения для смартфонов следующего поколения.

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Dimensity 9400 оснащен 8-ядерным процессором с 1-ядерным Cortex-X3, работающим на частоте до 3,3 ГГц, 3-ядерным Cortex-A715, работающим на частоте до 2,9 ГГц. И 4-ядерным Cortex-A510, работающим на частоте до 2,0 ГГц. Эта мощная комбинация обеспечивает высокую производительность для самых требовательных задач, от игр с высокой частотой кадров до обработки искусственного интеллекта. Кроме того, в процессоре используется графическая карта Mali-G715 MC20, которая обеспечивает графическую производительность для плавной работы игр и приложений.

Процесс изготовления 3 нм TSMC N3E позволяет процессору Dimensity 9400 достичь высокой энергоэффективности, что приводит к более длительному сроку службы батареи. Кроме того, процессор оснащен умными функциями управления питанием, которые динамически регулируют производительность, исходя из потребностей пользователя. Эта комбинация обеспечивает долгое время автономной работы без ущерба для производительности.

Dimensity 9400 имеет встроенный модем 5G, поддерживающий обе частотные полосы Sub-6 и mmWave, обеспечивая максимальную скорость загрузки до 7 Гбит/с. Процессор также поддерживает стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, обеспечивая быстрое и надежное подключение к устройствам и сетям.

Dimensity 9400 оснащен мощным процессором ИИ MediaTek APU 690, который обеспечивает производительность в приложениях искусственного интеллекта. Оптимизированные алгоритмы ИИ позволяют пользоваться функциями персонализации, такими как распознавание лиц, шумоподавление и оптимизация изображений, повышающими общий пользовательский опыт.