Арбо рассказал, что он хочет получить более мощный чип, который позволит ему контролировать большее количество функций с помощью мысли.

По информации издания Wired, Нолан Арбо, первый пациент с вживленным в мозг нейрочипом от компании Neuralink, выразил желание обновить свое устройство. Об этом он сообщил в одном из интервью.

Арбо рассказал, что он хочет получить более мощный чип, который позволит ему контролировать большее количество функций с помощью мысли. Он также выразил надежду, что новые модели чипов позволят ему общаться напрямую с компьютерами и другими устройствами.

реклама «Я хочу иметь возможность управлять всем своим домом с помощью мысли, – сказал Арбо. – Я хочу иметь возможность переключать каналы на телевизоре, включать и выключать свет и даже управлять своей машиной».

Арбо – один из первых людей, получивших вживленный в мозг нейрочип от Neuralink. Чип был установлен в его мозг в 2022 году. С тех пор Арбо смог использовать его для управления компьютером и протезом руки с помощью мысли.

В настоящее время Neuralink работает над созданием мощного чипа, который сможет выполнять более сложные задачи. Компания также разрабатывает беспроводную версию чипа, которая позволит людям управлять им без необходимости проведения хирургической операции.

Неизвестно, когда Арбо сможет обновить свой чип.

Нейрочипы – это небольшие устройства, которые вживляются в мозг. Они могут использоваться для лечения различных неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и эпилепсия. Нейрочипы также могут использоваться для улучшения человеческих способностей, например, для управления протезами или для доступа к информации напрямую с помощью мысли.

Разработка нейрочипов находится на ранней стадии, но они имеют большой потенциал для изменения жизни людей.