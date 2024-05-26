По словам источников, знакомых с планами Rapidus, компания решила взять на себя тестирование и упаковку чипов, чтобы обеспечить более высокий уровень контроля над качеством и сократить сроки производства.

Японская компания Rapidus, которая планирует наладить контрактный выпуск чипов по 2-нм технологии к 2027 году, собирается организовать тестирование и упаковку этих чипов на своем первом предприятии. Этот шаг является отклонением от первоначальных планов компании по передаче этих операций сторонним подрядчикам.

реклама

По словам источников, знакомых с планами Rapidus, компания решила взять на себя тестирование и упаковку чипов, чтобы обеспечить более высокий уровень контроля над качеством и сократить сроки производства. Тестирование и упаковка являются критическими этапами в производственном процессе полупроводников. Их выполнение на собственном предприятии позволит Rapidus оптимизировать эти процессы и повысить выход годных чипов.

Первое предприятие Rapidus, которое будет располагаться в городе Хокуто на севере Японии, будет одновременно обрабатывать кремниевые пластины по 2-нм технологии и выполнять тестирование и упаковку чипов. Ожидается, что строительство предприятия будет завершено в 2025 году, а производство начнется в 2027 году.

Rapidus намерена стать полномасштабным производителем чипов, способным конкурировать с такими гигантами отрасли, как TSMC и Samsung.

Поскольку спрос на передовые чипы продолжает расти, Rapidus рассчитывает занять значительную долю рынка с помощью своих 2-нм чипов. Компания уже получила заказы от нескольких крупных клиентов, включая японскую компанию по производству электроники Sony и американскую компанию по разработке чипов Qualcomm.

Усилия Rapidus по налаживанию производства 2-нм чипов также поддерживаются японским правительством, которое стремится возродить внутреннюю полупроводниковую промышленность страны. Правительство предоставило Rapidus субсидии и налоговые льготы для поддержки строительства и эксплуатации ее первого предприятия.