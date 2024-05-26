После касания значка лупы в правом верхнем углу рядом с изображением микрофона теперь можно увидеть новый значок в форме волны, означающий новую функцию.

В недавнем обновлении 7.02.51 для приложения YouTube Music на платформе Android появилась новая функция, которая позволяет пользователям искать песни, напевая или проигрывая их мелодии.

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Эта функция, известная как "Поиск по напеву", дает возможность пользователям находить музыку, даже если они не знают названия песни или исполнителя. Чтобы воспользоваться этой функцией, просто откройте приложение YouTube Music, нажмите на значок микрофона в правом верхнем углу и пойте или насвистывайте мелодию песни.

YouTube Music использует технологию распознавания аудио, чтобы проанализировать запись и сравнить ее с обширной библиотекой музыки платформы. Затем приложение отобразит список возможных совпадений, из которых вы сможете выбрать нужную песню.

Функция "Поиск по напеву" особенно полезна в ситуациях, когда вы слышите песню по радио или в общественном месте и хотите узнать ее название. Она также может быть полезной для музыкантов, которые хотят быстро найти аккорды или мелодии конкретных песен.

Помимо функции "Поиск по напеву", обновление 7.02.51 также включает ряд других улучшений. Например, абоненты YouTube Premium теперь могут загружать песни и плейлисты для прослушивания в автономном режиме. Кроме того, приложение получило обновленный пользовательский интерфейс, который призван упростить навигацию и поиск музыки.

Обновление 7.02.51 для YouTube Music в настоящее время доступно для пользователей Android в Google Play Store. Ожидается, что обновление будет выпущено для пользователей iOS в ближайшее время.