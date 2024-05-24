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Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
Устройство назвали идеальным смартфоном за свои деньги.

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Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro, представленного накануне. Устройство получило высокую оценку и было названо идеальным смартфоном за свои деньги.

Обозреватели GSMArena отметили высокое качество сборки и премиальные материалы корпуса POCO F6 Pro. Смартфон выполнен из стекла и металла и имеет приятную на ощупь матовую заднюю панель.

Особого внимания заслуживает производительность устройства. POCO F6 Pro оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который демонстрирует феноменальную производительность как в синтетических тестах, так и в реальных приложениях.

Еще одним преимуществом POCO F6 Pro является его яркий и контрастный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Дисплей поддерживает технологию HDR10+ и обеспечивает отличное качество изображения.

Камеры POCO F6 Pro также получили высокую оценку. Основная камера с разрешением 108 Мп делает четкие и детализированные снимки даже при слабом освещении. Фронтальная камера с разрешением 32 Мп отлично подходит для селфи и видеозвонков.

Что касается времени автономной работы, то POCO F6 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Это позволяет зарядить смартфон от 0 до 100% всего за 20 минут.

Обозреватели GSMArena отметили, что POCO F6 Pro не лишен недостатков. К ним относятся отсутствие защиты от воды и пыли, а также относительно тихий динамик. Однако эти недостатки незначительны и не портят общего впечатления от устройства.

#poco f6 pro
Источник: 3dnews.ru
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