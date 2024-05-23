В Cеть утекли технические характеристики грядущей игровой приставки ROG Ally X, которые выглядят очень похожими на официальные.

В сеть утекли спецификации будущей портативной игровой консоли ASUS ROG Ally X. Согласно последней утечке, новая консоль будет оснащена 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5-7500 и мощным аккумулятором на 80 Вт*ч.

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Журналисты портала Videocardz смогли получить в свое распоряжение слайд из будущей официальной презентации портативной консоли ASUS ROG Ally X, которая пройдет в рамах выставки Compuex 2024. Изображение раскрывает характеристики устройства.

Остальные характеристики ASUS ROG Ally X не изменились в сравнении с оригинальной моделью ASUS ROG Ally. Так, будушая консоль получит:

Гибридный процессор Ryzen Z1 Extreme с 8 ядрами CPU и 12 вычислительными блоками RDNA 3.

7-дюймовый сенсорный IPS-экран с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 нит.

Официальная презентация ASUS ROG Ally X ожидается на выставке Compuex 2024. Дата выхода и цена консоли пока не были объявлены.

Увеличенный объем оперативной памяти и аккумулятор позволят Ally X обеспечить более высокую производительность и продолжительное время автономной работы. Консоль станет отличным выбором для геймеров, которые ищут мощное и портативное игровое устройство.