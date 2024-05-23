Информатор Парас Гуглани через PassionateGeekz поделился маркетинговыми материалами для Redmi A3x.

В марте появились сообщения о подготовке компанией Redmi к выпуску бюджетного смартфона Redmi A3x. Хотя подробности его технических характеристик были скудными, недавняя утечка пролила свет на ключевые особенности устройства.

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Информатор Парас Гуглани через PassionateGeekz поделился маркетинговыми материалами Redmi A3x, демонстрирующими, что его дизайн напоминает дизайн Redmi A3.

Ключевые характеристики Redmi A3x:

Дисплей IPS размером 6,53 дюйма с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей).

Процессор MediaTek Helio G37.

3 ГБ оперативной памяти.

32 ГБ встроенной памяти.

Двойная задняя камера: 13 Мп основная и 2 Мп датчик глубины.

Фронтальная камера на 5 Мп.

Батарея емкостью 5000 мАч.

ОС Android 12.

Утечка также подтверждает, что Redmi A3x будет доступен в 3 цветовых вариантах: черный, синий и зеленый.

Согласно опубликованным материалам, Redmi A3x позиционируется как смартфон начального уровня с большим аккумулятором и производительностью, достаточной для повседневных задач.

Официальная дата запуска Redmi A3x пока не объявлена, но ожидается, что он будет представлен в ближайшие недели. Цена на смартфон, вероятно, будет ниже $100, что сделает его доступным вариантом для покупателей, ищущих бюджетный аппарат.