Все модели поддерживают частоту обновления 60 Гц, глубину цвета 16,7 млн цветов, угол обзора 178 градусов и технологию Vivid Picture Engine.

Xiaomi расширила свою линейку телевизоров, представив новую серию Smart TV A Series 2024 Edition. Она включает 3 модели с диагональю экрана 32, 40 и 43 дюйма, предлагая покупателям доступные и современные варианты для домашнего просмотра.

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Новые телевизоры Xiaomi оснащены четырехъядерными процессорами Cortex A55 (модели 40 и 43 дюйма) и Cortex A35 (модель 32 дюйма). Благодаря этому они обеспечивают плавное и отзывчивое взаимодействие с пользователем.

Телевизоры оснащены функцией Xiaomi TV+, которая предоставляет пользователям доступ к более чем 150 каналам в прямом эфире. Это позволяет смотреть любимые телепередачи, фильмы и новости без необходимости подписки на кабельное или спутниковое телевидение.

32-дюймовая модель имеет разрешение 1366 x 768 пикселей, а модели с диагональю 40 и 43 дюйма оснащены разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей). Все модели поддерживают HDR, что обеспечивает более яркое и реалистичное изображение с расширенным динамическим диапазоном.

Телевизоры Xiaomi Smart TV A Series 2024 Edition уже поступили в продажу в Индии по следующим ценам:

32-дюймовая модель: $150.

40-дюймовая модель: $200.

43-дюймовая модель: $300.

Новые телевизоры Xiaomi представляют собой привлекательный выбор для покупателей, ищущих доступные и современные устройства для домашнего просмотра.