Серия Snapdragon X от Qualcomm в настоящее время оснащает множество новых ноутбуков.

Microsoft сделала грандиозный показ ноутбуков, работающих на чипах ARM. Хотя компания пообещала множество улучшений, вопрос о том, насколько хорошо игры Windows работают на процессорах Qualcomm Snapdragon X серии, не был достаточно подробно рассмотрен.

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Теперь у нас есть веб-сайт WorksOnWoA.com, который проливает свет на этот вопрос. Веб-сайт протестировал 1481 игру Windows на процессорах ARM серии Snapdragon X и оценил их на основе того, насколько хорошо они работают.

По данным веб-сайта, большинство игр Windows хорошо работают на процессорах ARM серии Snapdragon X. Из протестированных 1481 игр 1083 (73%) получили оценку "играбельно" или выше. Это означает, что в эти приложения можно играть с приемлемым уровнем производительности.

Однако стоит отметить, что некоторые популярные игры не работают на процессорах ARM серии Snapdragon X. Например, такие как Apex Legends, Call of Duty: Warzone и Fortnite, в настоящее время не поддерживаются.

Веб-сайт WorksOnWoA.com является ценным ресурсом для геймеров, которые рассматривают возможность покупки ноутбука на базе ARM. Веб-сайт предоставляет подробную информацию о том, насколько хорошо отдельные игры работают на процессорах ARM серии Snapdragon X.

По мере того, как Microsoft продолжает улучшать поддержку игр Windows на процессорах ARM. Ожидается, что количество игр, которые хорошо работают на этих чипах, будет расти. Веб-сайт WorksOnWoA.com будет продолжать обновляться.